Üniversite Adayları için Üniversite Tercih Fuarı

LYS sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar hangi üniversiteyi tercih edeceklerine karar verecekler. Tercih Dönemi gibi kritik bir zamanda gerçekleştirilecek Üniversite Tercih Fuarları üniversite adaylarına tek çatı altında birçok üniversiteye ulaşma imkanı sunacak. Türkiye genelinden 120 devlet ve vakıf üniversitesinin stant açacağı Tercih Fuarlarında aday öğrenciler üniversite yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler yaparak kısa süre içerisinde birçok üniversiteyle ilgili bilgi alabilecekler. Ayrıca fuarlarda Tercih Danışma Masalarında tercih uzmanları adaylara tercih danışmanlık hizmeti verecek.

Üniversite Tercih Fuarları 4 Büyük İlde..

Üniversite Tercih Fuarları: 13-14 Temmuz 2017 tarihlerinde Ankara Anfa Altınpark’ta , 16-17-18 Temmuz 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde, 20-21 Temmuz 2017 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Sarayı’nda , 23 Temmuz 2017 tarihinde Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. EKET Fuarcılık tarafından T.C. Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile gerçekleşecek Ünitercih Üniversite Tercih Fuarları’nın davetiyeleri fuaye girişinden veya unitercih.com sitesinden online olarak temin edilebilecek. 10:00 / 19:00 saatleri arasında ziyarete açık olan fuarlarda tüm etkinlikler ücretsiz olacak.