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Buradasınız : » » Uluslararası Öğrenci Sınavı'na başvurular ne zaman sona erecek?

Uluslararası Öğrenci Sınavı'na başvurular ne zaman sona erecek?

Dünya genelinde 71 sınav merkezinde yapılacak İÜYÖS için başvurular, 24 Mart'ta sona erecek.

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Uluslararası Öğrenci Sınavına başvurular ne zaman sona erecek?

İstanbul Üniversitesince yabancı ülke vatandaşları ve yurt dışında ikamet edip Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyenlere yönelik düzenlenen Uluslararası Öğrenci Sınavı'na (İÜYÖS) başvurular, 24 Mart'ta son bulacak.

İÜYÖS-2017, 29 Nisan'da dünya genelinde 71 sınav merkezinde, Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 dilde tek oturumda yapılacak.

Sınav için adaylar "http://yos.istanbul.edu.tr/" adresinden 24 Mart'a kadar online başvuru yapacak. İnternet sitesinden başvuru koşulları, sınavın içeriği, önceki yıllarda çıkmış örnek sorular, taban puanlar, İstanbul'da yaşam ve diğer birçok detay hakkında bilgiye ulaşılabilecek.

Türkiye'de 100'den fazla üniversite tarafından kabul edilen sınavın sonuçları, 29 Mayıs'ta açıklanacak. 19 Haziran-3 Temmuz'da yapılacak tercihlerin sonuçları da 10 Temmuz'da belli olacak. 

Etiketler: istanbul üniversitesi, Uluslararası Öğrenci Sınavı, Uluslararası Öğrenci Sınavı başvuruları, İÜYÖS
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