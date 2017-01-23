Uluslararası Öğrenci Sınavı'na başvurular ne zaman sona erecek?

İstanbul Üniversitesince yabancı ülke vatandaşları ve yurt dışında ikamet edip Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyenlere yönelik düzenlenen Uluslararası Öğrenci Sınavı'na (İÜYÖS) başvurular, 24 Mart'ta son bulacak.

İÜYÖS-2017, 29 Nisan'da dünya genelinde 71 sınav merkezinde, Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 dilde tek oturumda yapılacak.

Sınav için adaylar "http://yos.istanbul.edu.tr/" adresinden 24 Mart'a kadar online başvuru yapacak. İnternet sitesinden başvuru koşulları, sınavın içeriği, önceki yıllarda çıkmış örnek sorular, taban puanlar, İstanbul'da yaşam ve diğer birçok detay hakkında bilgiye ulaşılabilecek.

Türkiye'de 100'den fazla üniversite tarafından kabul edilen sınavın sonuçları, 29 Mayıs'ta açıklanacak. 19 Haziran-3 Temmuz'da yapılacak tercihlerin sonuçları da 10 Temmuz'da belli olacak.