'Uluslararası Öğrenci Programı' başvuruları başladı

TDV'den yapılan açıklamada, Vakfın, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Programı, Uluslararası Öğrenci Programı gibi projelerle 111 ülkeden öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunduğu programın başvuruları başladı.

Mazlum coğrafyalardaki insanların eğitimle ilgili ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla çalışmalarını yapan TDV, uluslararası eğitim programlarıyla öğrencilere burs imkanının yanı sıra barınma ve eğitim desteği de sunuyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de eğitim görmek isteyen öğrenciler 31 Mart'a kadar "http://burs.tdv.org" internet adresinden başvuru yapabilecek.

Başvurular nisan ayı içerisinde değerlendirilecek. Gerekli şartları taşıyan adaylar ile ülkelerinde mayıs ve haziran aylarında mülakat yapılacak. Mülakat sonucunda adaylar, öğrenci bursluluk programına kabul edilecek.

Vakıf, bu yıl Uluslararası İmam Hatip Lisesi programında 400 öğrenciye, Uluslararası İlahiyat Lisans programında ise 200 öğrenciye Türkiye'de eğitim desteği vermeyi hedefliyor.

"Milletlerarasında gönül köprüleri inşa ediyoruz"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İlyas Serenli, gerçekleştirilen eğitim programlarıyla milletlerarasında gönül köprüleri kurulduğunu belirtti.

Hayata geçirilen eğitim projeleriyle İslam dünyasında yaşanan pek çok eksikliğin giderilmesini hedeflendiklerini vurgulayan Serenli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüz dünyasında, İslamın asli kaynaklarından beslenmiş, onu yaşayan ve aktaran bilge insanlara ihtiyaç var. Eğitime verdiğimiz destekler bu anlamda önemli bir konumda. Öğrencilerimizle birlikte bu ihtiyacın eksikliğini tamamlamak istiyoruz. Eğitim programlarıyla birlikte milletlerarasında gönül köprüleri inşa ederken aynı zamanda Müslümanca bir bilincin inşa edilmesine de katkıda bulunmak istiyoruz."

2 bin 347 öğrenciye eğitim imkanı

TDV'nin verdiği eğitim desteğiyle imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdüren 2 bin 347 öğrencinin bulunduğuna bildiren Serenli, şunları kaydetti:

"Mevcut durumda Uluslararası İmam Hatip Lisesi programlarında 73 ülkeden bin 125 öğrenci, Uluslararası Lisans programlarında 65 ülkeden 507 öğrenci, Uluslararası İlahiyat programında 15 ülkeden 594 öğrenci, Uluslararası İlahiyat Lisansüstü programında ise 36 ülkeden 121 öğrenci tamamen TDV desteğiyle eğitimlerini ülkemizde sürdürüyor."

Kaynak: AA