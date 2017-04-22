TUS ve STS'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017 TUS ilkbahar dönemi) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2017-STS Tıp Doktorluğu ilkbahar dönemi) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, TUS ve STS Tıp Doktorluğu ilkbahar dönemi sınavlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecek.

TUS ve STS Tıp Doktorluğu soruları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğindedir ve telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak.