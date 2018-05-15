Türkiye’nin uluslararası öğrenci hedefi 350 bin

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat, Türkiye'de burslu ve kendi imkanıyla üniversite öğrenimi gören öğrencilerin durumunu ve Türkiye'nin uluslararası öğrencilere yönelik hedeflerini değerlendirdi.

Dünya genelinde yaklaşık 5,5 milyon uluslararası öğrenci olduğunu aktaran Bolat, "Ülkemizde de şu an 203 ülke ve bölgeden yaklaşık 116 bin uluslararası öğrenci var. Bunun 160 ülkeden gelen 16 bini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 'Türkiye Burslusu' olarak tüm masrafları karşılanarak öğrenim görüyor. Geriye kalan yaklaşık 100 bin öğrenci ise kendi hesabıyla, kendi masraflarını karşılayarak Türkiye'de okuyor." dedi.

“Türkiye Bursları dünyada çok nadir örneklerden biri”

"Uluslararası öğrenci" kavramının dünya genelinde "öğrenim gördüğü ülkeye gidiş geliş, okul harcı, barınma, günlük ihtiyaçlar gibi masraflarını karşılayan öğrenci" olarak tanımlandığını hatırlatan Bolat, “Türkiye Bursları dünyada çok nadir örneklerden biri. YTB'nin verdiği burslar, Türkiye'ye öğrenci gelişinde güzel bir etken oluyor. Mesela bu sene yaklaşık 130 bin öğrenci bursa başvurdu. Sadece 5 bin kişi sınavları, mülakatları geçip gelecek. Geri kalan 125 bin öğrenci ise Türkiye'ye bir şekilde kendi hesabından gelmek için uğraşacak. YTB'nin burs imkanları aslında burs alarak gelen öğrencilerden çok daha fazla öğrencinin kendi hesabından Türkiye'ye gelmeyi aklına düşüren, onları Türkiye'ye yaklaştıran bir tanıtım faaliyeti de oluyor” dedi.

“Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 350 bine ulaşacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası öğrencilere yönelik devreye girecek kolaylıkları açıkladığını hatırlatan Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası öğrencilere çalışma izni verilmesi, sigorta probleminin çözülmesi, ikamet ve resmi işlemleri okullarında çözebilmelerine ilişkin kolaylıkların müjdesini verdi. Bu üç önemli müjde, Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayınının 3 ila 5 yıl içinde hızla 350 bine ulaşmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

“Çalışma izni alınabildiğinde daha çok öğrenci gelecektir”

Dünyanın birçok yerinde uluslararası öğrencilerin yarı ya da tam zamanlı olarak çalışma imkanı bulduğunu söyleyen Bolat, "Ülkemizde de çalışma izni sağlanırsa uluslararası öğrenci gelişi hızla artmış olacak. Aslında 4 yıl kadar önce bunun kanunu çıktı ama yürürlüğe girmedi. Cumhurbaşkanımızın bu müjdesiyle çalışma izni konusu çözülüp mezunlar ve öğrenciler çalışma izni alabildiğinde daha çok öğrenci gelecektir." ifadesini kullandı.

Beyin göçü engellenecek

Son 30 yılda 160 ülkeden 150 bin öğrencinin Türkiye'de üniversite öğrenimi görüp mezun olduğunu vurgulayan Bolat, "Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görüp, çok akıcı Türkçe konuşabilen uluslararası öğrencilerin burada çalışabilmesi lazım. Biz 'burada çalışamazsın' dediğimiz zaman o öğrenci hemen ülkesine dönmüyor. Gidiyor ABD'de, Avrupa'da çalışıyor, oraya faydalı oluyor. Bu da bir çeşit beyin göçüne yol açıyor. Zaten okuttuğumuz, her türlü masrafını gördüğümüz öğrenciye çalışma izni verdiğimizde o öğrencinin birikiminden de biz faydalanmış olacağız. Mezunlarımızla daha çok iş yapmış olacağız." diye konuştu.

Yaklaşık 7 yıl önce Türkiye'de 25 bin öğrenci olduğunu, şu an uluslararası öğrenci ağırlamakta Türkiye'nin çok iyi bir yerde olduğunu söyleyen Bolat, "Mevcut üniversite potansiyelimiz, okullarımızın dünyaca tanınırlığı ve kontenjanlar göz önünde bulundurulursa daha fazla uluslararası öğrenci ağırlayabiliriz." dedi.

Uluslararası öğrencilerin bulunduğu okullarda okuyan Türk öğrencilerin de çok dilli ve çok kültürlü ortamlarda kendilerine çok şey kattığını vurgulayan Bolat, "Bizim öğrencilerimiz için de kendi üniversitesinde bir Ugandalının, ABD'linin, Faslının, Çadlının bulunması çok büyük faydadır." ifadesini kullandı.

Sağlık sigortası ve ikamet kolaylığı

Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerin ikamet alabilmek için ilk 3 ay içinde ya SGK'da ya da özel kuruluşlarda sağlık sigortası yaptırması gerektiğini hatırlatan Bolat, öğrencilerin genellikle daha uygun fiyatlı olduğu için özel sağlık sigortası yaptırdığını belirtti. Ancak düşük maliyetle yapılan özel sigortaların birçok hastalığın tedavisini kapsamadığını, bu sıkıntıları yaşayan öğrencilerin ise SGK'ya geçmek istediklerinde kanuna göre ilk 3 ayda yaptıkları tercihi değiştiremediklerini anlattı.

Bu öğrencilerin Türkiye'de 10 yıl da kalsa devlet sigortasına geçemediklerini vurgulayan Bolat, "Cumhurbaşkanımızın bahsettiği konu bu. Artık böyle 3 ay kısıtlaması falan olmayacak. Öğrenci isterse özel sağlık sigortasına kaydolabilir. İsterse devletin imkanlarından faydalanabilir. Öğrenciye seçme imkanı verilecek ve kısıtlama olmayacak. Bu da uluslararası öğrencileri Türkiye'ye çekme anlamında bir artı olacak." diye konuştu.

Türkiye'de kendi imkanı ile okuyan uluslararası öğrencilerin önce İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne giderek ikamet alması gerektiğini hatırlatan Bolat, pek çok kolaylık tanınmaya çalışılmasına rağmen kurumdaki iş yoğunluğu nedeniyle öğrencilerin "başvuru sırası almak için bile sıra almak" zorunda kaldığını söyledi.

Bolat, "Öğrenciler yoğunluktan mağdur oluyor. Sırada bekliyorlar, ikametleri çıkmayınca okul kayıtları sıkıntıya giriyor. İkamet olmayınca kaçak konuma düşüyorlar. Yoksa Göç İdaresine evrakları ulaştığında zaten ikametleri uzatılıyor. Cumhurbaşkanımızın dediği müjde şu, artık öğrenciler her türlü işlemlerini kendi üniversitelerinde yapacaklar. Dünyada geçerli olan sistem de bu zaten. Öğrenci kendi okuluyla muhataptır." dedi.

Kaynak: AA