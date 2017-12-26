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Buradasınız : » » Türkiye'nin ilk 4K çözünürlüklü planetaryumu açıldı

Türkiye'nin ilk 4K çözünürlüklü planetaryumu açıldı

"İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi E.C.A. Planetaryumu" törenle açıldı.

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Türkiyenin ilk 4K çözünürlüklü planetaryumu açıldı

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen törende, Türkiye'nin ilk 4K çözünürlüklü, bir üniversite birimi içinde kurulmuş, eğitim-öğretim ve halka açık etkinlikler için kullanılacak planetaryumun tanıtımı yapıldı.

"Planetaryumun öncelikli hedefi, ilk ve ortaokul öğrencileridir"

Planetaryumun 39 kişi kapasiteli olduğunu ve Türkiye'nin ilk üniversite planetaryumu olduğuna dikkati çeken İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, "Ülkemizin ilk 4K çözünürlüklü, eğitim-öğretim amaçlı planetaryumudur. Gösteri malzemesi envanterine sahiptir. Bu planetaryum, ender rastlanır şekilde bir araştırma ve eğitim kurumunun parçasıdır. Astronomi konusunda sunumlar yapılabilecek, teleskopla güneş gözlemi yapılabilecek, hatta uygun durumlarda geceleri de astronomi gözlemleri de yaptırılabilecektir. Bu planetaryumun öncelikli hedefi, ilk ve ortaokul öğrencileridir. Milli eğitim müdürlüğünden de destek alınarak, astronomi ve uzay bilimleri bölümüne yapılan ziyaretlerin çok sık yapılması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Tören alanındakiler, burada hazırlanan gösteriyi izledi.

Planetaryum nedir?

Üniversite öğrencileri için bir laboratuvar gibi de çalışabilecek planetaryumda, aynı zamanda planetaryumlar konusunda çalışanlara temel bilimsel sertifikalı eğitimler sunulacak. Planetaryum ve çevresindeki gözlemevleri, dershaneler ve astronomi müzesinde her yaş grubundan öğrenci ve meraklılara, programlı gösterimler yapılabilecek ve eğitim verilebilecek.

Planetaryumlar, yıldızlar, gezegenler gibi gök cisimleri ile ilgili görsel ve sesli kayıtların, kubbe biçimli ekranda izleyicilere sunulabildiği, aynı zamanda temel bilimlerden sosyal bilimlere kadar her yaş gurubuna görsel ve sesli sunumlar yapılabilen, özel teknolojik yapılar olarak biliniyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: istanbul üniversitesi, Planetaryum nedir
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