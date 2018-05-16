Türkiye'de 180 ülkeden yaklaşık 108 bin öğrenci öğrenim görüyor

Ahmet Algan, Türkiye'nin 180 ülkeden yaklaşık 108 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını ve Türkiye Bursları ile öğrenimine devam eden öğrenci sayısının 20 bini aştığını söyledi.

Algan, "Türkiye'nin ortaya koyduğu 350 bin uluslararası öğrenci hedefine ulaşmasında Türkiye Bursları önemli rol oynayacak" dedi.

Algan, tarih boyunca tüm coğrafyalardan insanların eğitim için uzun yollar aştığını, ulaşım ve iletişimin ilerlemesiyle bu eğitim yolcularının sayısının da günden güne arttığını vurguladı.

Bugün dünya çapında 5 milyona yakın öğrencinin vatandaşı olmadığı bir ülkenin yüksek öğretim kurumlarına kayıtlı olduğunu belirten Algan, "Yapılan tahminlere göre, dünya genelinde 2025 yılında uluslararası öğrencilerin sayısı 10 milyona yaklaşacak" dedi.

"Türkiye Bursları dünyadaki ender burs programlarından"

Eğitim hareketliliği alanında Türkiye'nin uzun bir geçmiş ve birikime sahip olduğuna dikkati çeken Algan, şunları söyledi:

"Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleri döneminde bu topraklar, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere ev sahipliği yapmıştır. Kuruluşundan itibaren yurt dışına öğrenci gönderen Türkiye Cumhuriyeti, ilk dönemlerinden bu yana uluslararası öğrencilere resmi kurumlarında eğitim görme imkanı tanımıştır."

Türkiye'nin devlet ve üniversiteler arası anlaşmalar aracılığıyla daha fazla öğrenciye üniversitelerinin kapısını açtığını belirten Algan, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin 2000'li yıllarla başlayan başarılı altyapı ve dış politika hamleleri, onun, günümüzde her zamankinden daha önemli bir konu haline gelen uluslararası öğrenci hareketliliği politikasını da gözden geçirmesini gerektirmiştir. Bu çerçevede yaklaşık 20 kamu kurum ve kuruluşunun bir araya gelerek dünyadaki eğitim trendleri üzerine yaptıkları çalışmaların ardından, 2012 yılında Türkiye Bursları uygulaması hayata geçirilmiştir."

Türkiye Bursları kapsamındaki uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinde öğrenim görme hakkı elde ettiğini hatırlatan Algan, "Türkiye Bursları, üniversite yerleştirmesini de kapsayan, dünyadaki ender burs programlarından bir tanesidir. Yararlanıcılarına standartların üzerinde aylık burs ödemesi yapan Türkiye Bursları, konaklama, genel sağlık sigortası, üniversite öğrenim harcı, Türkçe dil eğitimi ve tek seferlik geliş gidiş ulaşım katkısı masraflarını da karşılamaktadır" dedi.

Tüm bursiyerlerin bir yıl ücretsiz Türkçe hazırlık eğitimi almasının yanı sıra öğrenimleri boyunca akademik danışmanlık hizmetinden de faydalandığını vurgulayan Algan, "Türkiye Bursları, lisans ve lisansüstü seviyelerdeki üniversite eğitimi için sunduğu fırsatların yanı sıra diğer ülkelerdeki akademisyen, araştırmacı ve bürokratlara hitap eden farklı içerik ve kapsamlarda burs programlarına da sahiptir" ifadelerini kullandı.

Algan, yalnızca yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabildiği Türkiye Bursları'na her yıl belirli dönemde internet üzerinden başvuru yapılabildiğini anlattı.

Sisteme gerekli belgeleri giren ve ilk değerlendirme aşamasını geçen öğrencilerin dünyada yaklaşık 100 noktada mülakatlara davet edildiğini belirten Algan, akademisyenler ve YTB uzman personeli tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olan adayların burs almaya hak kazandığını söyledi.

"Türkiye Bursları, uluslararası öğrenci hedefine ulaşmada önemli"

Algan, 2012'den önceki 20 yılda Türkiye'de burslu yüksek öğretim seviyesindeki uluslararası öğrenci sayısının yaklaşık 50 bin olduğunu belirterek, 2012'den itibaren Türkiye Bursları aracılığıyla Suriyeli sığınmacılara verilen burslar da dahil olmak üzere Türkiye'de 40 bin uluslararası öğrencinin ağırlandığına dikkat çekti.

Halihazırda 180 ülkeden yaklaşık 108 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye'de, Türkiye Bursları ile öğrenimine devam eden öğrenci sayısının 20 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Algan, "Türkiye'nin ortaya koyduğu 350 bin uluslararası öğrenci hedefine ulaşmasında Türkiye Bursları önemli rol oynayacak" dedi.

Türkiye Bursları" ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görerek ülkelerine dönen mezunlar arasındaki iletişimin ise, mezun dernekleri ve buluşmalarıyla sürdürüldüğüne dikkat çeken Algan, "Türkiye Mezunları"nın, 160 ülkede 150 bine yakın üyesi olduğunu vurguladı.

"Türkiye'de 180 ülkeden 107 bin 948 uluslararası öğrenci var"

Türkiye’nin 1992'de "Büyük Öğrenci Projesi" olarak başlattığı, 2012'den itibaren de YTB koordinesinde Türkiye Bursları olarak devam eden proje sayesinde öğrenciler, Türkiye'de öğrenim gördükten sonra ülkesine dönerek hem kendi insanlarına hizmet ediyor hem de Türkiye ile ülkesi arasında dostluk köprüsü kuruyor.

Türkiye'de halihazırda 180 ülkeden 107 bin 948 uluslararası öğrenci yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görüyor. Türkiye Bursları kapsamında burslandırılan ve eğitimine devam eden öğrenci sayısı ise 20 binin üzerinde.

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından burslu veya kendi imkanlarıyla eğitim görerek mezun olan uluslararası öğrenci sayısı ise 150 binden fazla.

Türkiye Bursları ile her yıl 160'ı aşkın ülkeden yaklaşık 5 bin adaya burs verilen program kapsamında ayrıca 2016'da bin 425 Suriyeliye de Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı verildi.

Bu kapsamda, 2011'de hükümet burslarına 8 bin kişi başvurdu. 2012'de Türkiye Bursları'nın nın markalaşmasıyla 131 ülkeden 42 bin başvuru alınan burslara, 2013'te 165 ülkeden 56 bin, 2014'te 179 ülkeden 82 bin, 2015'te 175 ülkeden 114 bin ve geçen yıl 164 ülkeden 120 bin başvuru yapıldı.

Kaynak: AA