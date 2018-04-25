Türkiye ile Güney Afrika arasında "Eğitim İş Birliği Anlaşması" imzalandı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Güney Afrika Cumhuriyeti Temel Eğitim Bakanı Angie Motshekga, "Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İş Birliği Anlaşması"nı imzaladı.

Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenindeki konuşmasına, 27 Nisan Güney Afrika Özgürlük Günü'nü kutlayarak başladı.

Afrika Milli Kongresi, 2018 yılını "Nelson Mandela Yılı" ilan etmişti. Yılmaz, konuk Bakan Motshekga'yı 2018'in Temmuz ayında Mandela üzerine bir konferans vermek üzere İstanbul'a davet ettiklerini söyledi.

Yılmaz, güçlü ekonomileri ve demokratik yönetimleri ile bölgelerinde kilit öneme sahip iki ülkenin her alanda güçlü ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini belirtti. Yılmaz, iki ülke arasında devlet başkanlığı seviyesinde ziyaretlerin gerçekleştirileceğini de söyledi.

Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2,2 milyon doların üzerine çıktı. Türk vatandaşların, Güney Afrika'ya yaptığı yatırım miktarı ise 600 milyon doların üzerinde.

Yılmaz, geçen sene Ekim ayında Güney Afrika'yı ziyareti sırasında Yunus Emre Enstitüsü'nün açılışını yaptıklarını anımsatarak, merkezin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere katkıda bulunacağını vurguladı. Yılmaz, şunları söyledi:

"Ülke olarak 20'nin üzerindeki Güney Afrikalı öğrenciye burs sağladık. Bu sayıyı önümüzdeki dönemde artırmak istiyoruz. Ülkemizde kendi imkanlarıyla yükseköğretimde eğitim alan çok sayıda Güney Afrikalı öğrenci bulunmaktadır. Türkiye Maarif Vakfı, Güney Afrika'da çalışmalarına başladı. Güney Afrika Direktörü olarak da Adem Koç'u atadı. Önümüzdeki mayıs ayında da çalışmalarına başlayacak. Ülkeler arasında eğitim alanındaki iş birliğinin artırılmasını istiyoruz. Türkiye'nin eğitim alanında sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimi, Güney Afrika'nın da bu alandaki tecrübe ve birikimi ile öğrencilerin değişimi, müfredatın gözden geçirilmesi, öğretmenlerin değişimi de dahil olmak üzere eğitim alanındaki iş birliğini mutabakat zaptı çerçevesinde gerçekleştireceğiz."

"Türkiye'yi stratejik ve önemli bir ülke olarak görüyoruz"

Güney Afrika Cumhuriyeti Temel Eğitim Bakanı Angie Motshekga da ülkesi için Türkiye'nin büyük öneme sahip olduğunu belirterek, Güney Afrika'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşının bulunduğunu kaydetti.

Motshekga, "Hem tarihsel bağ gereği hem de uluslararası ilişkilerinin bir neticesi olarak özellikle eğitim alanında gelişme kaydedebilmek için Türkiye'yi stratejik ve önemli bir ülke olarak görüyoruz" dedi.

Ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'nın, sektörel anlamda tek başına bir anlaşmanın imzalanmasına çok müsaade etmediğini dile getiren Motshekga, şunları söyledi:

"Ama eğitim söz konusu olduğunda, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Güney Afrika'ya yapacağı ziyaretin neticesinde bu zaptın imzalanmasına ilişkin bir izin doğdu. Bu bizi memnun etti ve yeni çalışma şekilleriyle iş birliği devam edecektir. İki ülkenin bürokratları, uygulama üzerinde çalışacak ve uluslararası politikalar da buna göre şekillendirilecek. Biz ülke olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini dört gözle bekliyoruz."

Kaynak: AA