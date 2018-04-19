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Buradasınız : » » Türkiye, Avrupa'da en fazla yükseköğretim öğrencisi olan ikinci ülke

Türkiye, Avrupa'da en fazla yükseköğretim öğrencisi olan ikinci ülke

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Avrupa'da, bugün öğrenci sayımız itibarıyla yükseköğretim alanında en büyük öğrenci sayısına sahip ikinci ülkeyiz." dedi.

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Türkiye, Avrupada en fazla yükseköğretim öğrencisi olan ikinci ülke

Erzurum Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Kalkınma Bakanlığı ile yürütülen "3. Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİDAP) Çalıştayı" üniversitenin rektörlük binasındaki toplantı salonunda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla gerçekleşti.

Saraç, burada yaptığı konuşmada, yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir olması ve her düzeyde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

YÖK Başkanı Saraç, ülkede yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artışı anlamında 2003 ile 2014 yılları arasında bir sıçrama yaşandığını dile getirdi.

"Avrupa'da, bugün öğrenci sayımız itibarıyla yükseköğretim alanında en büyük öğrenci sayısına sahip ikinci ülkeyiz. Yükseköğretim sisteminde son on yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması keyfiyet itibarıyla büyümelidir, önceliğimiz kalitedir. Bu kapsamda yeni YÖK anlamında konuyla ilgili birçok çalışmalarımız var."

Kaynak: AA 

Etiketler: YÖK, yekta saraç
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