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Türkçe Yeterlilik Sınavı başvuruları 4 Aralık'ta başlıyor

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) başvuruları 4-29 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacak.

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Türkçe Yeterlilik Sınavı başvuruları 4 Aralıkta başlıyor

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) 13 Ocak 2018'de düzenlenecek Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) başvuruları 4-29 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacak.

Sınavda okuma, dinleme, yazma ve konuşma olarak 4 temel dil becerisi ölçülüyor. Sınavda başarılı olan adaylara B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek.

Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Uluslararası alanda uygulanan ve YEE tarafından geliştirilen Türkçe Yeterlilik Sınavı ile Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor.

Türkçe Yeterlilik Sınavı, yılda 3 kez yapılıyor.

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunus Emre Enstitüsü, türkçe yeterlik sınavı, Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları
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