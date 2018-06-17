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Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları yarın başlıyor

Yunus Emre Enstitüsü’nün yabancı öğrencilere düzenlediği Türkçe Yeterlik Sınavı'nın (TYS) başvuruları yarın başlayacak.

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Türkçe Yeterlik Sınavı başvuruları yarın başlıyor

Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) 28 Temmuz'da düzenleyeceği Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) için başvurular yarın başlayacak.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, sınav başvuruları 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Sınavda başarılı olan adaylara B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek. Söz konusu belgeye sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir kurumda eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor. 

Ayrıca Türkçe rehberlik veya tercümanlık yapmak isteyen yabancılardan da Türkçe Yeterlik Belgesi isteniyor.

Bu yıl 3. kez düzenlenecek sınavla, Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor. 

Başvurular için "http://sinav.yee.org.tr" adresi kullanılabilecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: Yunus Emre Enstitüsü, türkçe yeterlilik sınavı
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