Türk Kızılayı'ndan "Geleceğe El Uzat" kampanyası

Ramazan ayı boyunca devam edecek kampanyayla, Türkiye genelindeki YİBO'larda okuyan öğrencilere maddi desteğin yanı sıra, eğitim araç ve donanımlarının temini, giyim desteği, internet erişimi, laboratuvar oluşturulması, ücretsiz kurs ve etüt imkanı sağlanması, beslenme imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Yardımlar Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle söz konusu okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere Kızılay tarafından ulaştırılacak.

İsteyenler, bankalarda bulunan Türk Kızılayı bağış tahsilat sistemi ve bağış hesaplarından, tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılayı posta çeki hesabından, "www.kizilay.org.tr"den, "168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma ve bağış hattı"ndan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden "Geleceğe El Uzat" açıklamasıyla bağış yapabilecek.

Ayrıca tüm operatörlerden "BAĞIŞ" yazıp 2868'e mesaj atıldığında 10 TL'lik bağışta bulunulabilecek.

"Hayırsever halkımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bu kampanyanın eğitime önemli bir katkı sunacağını vurgulayarak, "İhtiyaç sahibi herkese yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Bu defa Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nda okuyan yavrularımız için 'Geleceğe El Uzat' diyoruz. Hayırsever halkımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: AA