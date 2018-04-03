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Türk dünyası "Ortak Türk tarihi" dersinde buluşacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Konseyi'ne üye ülkelerin tamamında okutulacak "Ortak Türk Tarihi" dersini, gelecek yıl 8. sınıflarda seçmeli ders kapsamına aldı.

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Türk dünyası &quot;Ortak Türk tarihi&quot; dersinde buluşacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi-TDİK) üye ülkelerin tamamında okutulacak "Ortak Türk Tarihi" dersini, gelecek yıl 8'inci sınıflardan itibaren seçmeli dersler arasına aldı.

Türk Konseyi, Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacıyla, uluslararası bir örgüt olarak 2009'da kuruldu. Türk Konseyi'nin üyeleri arasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Türkmenistan var.

Türk Konseyi eğitim bakanlarının 22 Kasım 2014'te Eskişehir'de yapılan toplantısında, üye ülkelerin ortaokul ve liselerinde ortak okutulacak tarih kitaplarının hazırlanması gündeme geldi. Ortak Türk Tarihi kitabının yazım süreci, uluslararası uzmanların da katıldığı bir komisyon tarafından yürütüldü.

Türk Konseyi'nin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a gönderdiği mektupta, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifiyle başlayan ve tüm devlet başkanlarının himayeleriyle sürdürülen "Ortak Türk Tarihi" ders kitabının hazırlanmasında son aşamaya gelindi.

Bakan Yılmaz da dersin, hazırlıkları süren yeni müfredata dahil edilmesi talebi üzerine, kitabına dair değerlendirmenin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yapılması talimatını verdi. Bu kapsamda, "Ortak Türk Tarihi" taslak kitabının inceleme çalışmaları sürüyor.

Öğrenciler dersi gelecek yıl seçebilecek

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü de, Türk Konseyi'ne üye ülkelerin tamamında ortak okutulacak "Ortak Türk Tarihi" dersini, gelecek yıl 8. sınıflardan itibaren seçmeli dersler arasına aldı. Ders, ortaokul haftalık ders çizelgesine de yansıtıldı. Öğrenciler, bu dersi gelecek eğitim öğretim yılından itibaren seçebilecek.

Kaynak: AA

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