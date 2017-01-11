  • 11 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.893
    EURO 4.099
  • BIST 77666.58
    ALTIN 148.503
Buradasınız : » » Tıpta Uzmanlık Sınavı sonbahar dönemi sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Sınavı sonbahar dönemi sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonbahar dönemi sonuçları açıklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Tıpta Uzmanlık Sınavı sonbahar dönemi sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2016-TUS sonbahar dönemi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebileceği kaydedildi.

Etiketler: TUS sonbahar dönemi sonuçları, Tıpta Uzmanlık Sınavı, ösym
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EĞİTİM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER