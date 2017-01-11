Tıpta Uzmanlık Sınavı sonbahar dönemi sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2016-TUS sonbahar dönemi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebileceği kaydedildi.
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonbahar dönemi sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 2016-TUS sonbahar dönemi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebileceği kaydedildi.