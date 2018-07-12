Terör Şırnaklı öğrencilerin başarısına engel olmadı

Şırnak İdil Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu, 2016'da PKK'lı teröristlerin 2 kez yakmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan tadilatın ardından başarılarıyla gündeme geliyor. Okulun öğrencileri, 3 yıldır TEOG ve LGS'de büyük başarı gösteriyor.

Öğrencilerden Elif Örünç, 2016'da TEOG sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavlarda 120 sorudan 119'unu, 2017'de Dilber Aslan da soruların tamamını doğru cevaplayarak hem il birinciliği hem de Türkiye dereceleri elde etti. Elif Örünç Antalya, Dilber Aslan ise Batman Fen Liselerine yerleşti.

Bu yıl da LGS'de Abdullah Aydoğan 120 sorudan 116'sını doğru cevaplayarak hem il birincisi oldu hem de Türkiye genelinde sınava giren yaklaşık 1 milyon öğrenci arasında ilk bin 400 kişi arasına girdi.

Aydoğan'ın hedefi Ankara Fen Lisesi'ne girmek.

“Doktor olmayı hedefliyorum”

Aydoğan, 3 kardeş olduklarını, babasının tır şoförlüğü yaptığını belirterek, okullarının terör saldırılarında hasar görmesi nedeniyle misafir öğrenci olarak bir süre Batman'da eğitimini sürdürdüğünü söyledi.

LGS'de başarı elde ettiği için mutlu olduğunu kaydeden Aydoğan, öğrencilerin çok çalışarak başarılı olabileceğini dile getirdi.

Okulda dersi çok iyi dinlediğini, evde de konu tekrarı yaparak sınava hazırlandığını belirten Aydoğan, "Bol bol test çözdüm, günde 4 saat ders çalıştım. Testlerin dışında kitap okudum. İlkokuldan beri kitap okumayı çok seviyorum. Bazı günler hiç ders çalışmıyordum sadece kitap okuyordum. Başarımı biraz da buna borçluyum. Öğretmenlerim bana çok büyük destek oldu. Eksik olan bilgilerimi tamamlayıp beni kazanmaya teşvik ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ankara Fen Lisesi'nde okumak istiyorum. Daha sonra da doktor olmayı hedefliyorum." dedi.

Anne Sultan Aydoğan da oğlunun okuduğu Cumhuriyet Ortaokulu'nun teröristlerce iki kez yakıldığını anımsatarak, "derslerinden geri kalmasın" diye öğrenciyi Batman'a götürdüklerini, daha sonra yeniden onarılan okula verdiklerini söyledi.

"Terörün her türlü engellemesine rağmen oğlum çalışıp başarılı oldu, onunla gurur duyuyorum." diyen Aydoğan, eğitim hayatı boyunca evladına hep destek olduğunu dile getirdi.

"Terör öğrencilerimizin başarısını engelleyemedi"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan ise 2016'da terörün ilçede eğitime büyük zararlar verdiğini hatırlatarak, öğrencilerin derslerden geri kalmaması için Batman'da telafi eğitimleri verildiğini, eğitimlerin semeresini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından tekrar huzurun tesis edildiğini kaydeden Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Ortaokulu 2 kez teröristlerce yakıldı. Bu olumsuz olaylardan sonra öğrencilerin etkilenmemesi için camiamız büyük bir seferberlik başlattı. Cumhuriyet Ortaokulu'nda son 3 yılda Şırnak birincisi ve Türkiye dereceleri elde edildi.

Terör öğrencilerimizin başarısını engelleyemedi. Öğrencilerimizin bu başarısı bizi gururlandırmıştır. Bu başarılarımız inşallah artarak devam edecek."

Şırnak'ın sürekli terörle anılmasından rahatsızlık duyduklarını dile getiren Arslan, en büyük amaçlarından birinin bu imajı yıkıp artık kentin eğitimle, sporla, başarılarla anılmasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA