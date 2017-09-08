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Buradasınız : » » TEOG'da 3. dönem nakil sonuçları açıklandı

TEOG'da 3. dönem nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş uygulaması kapsamında liselere 3. yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklandı.

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TEOGda 3. dönem nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş uygulaması kapsamında liselere 3. yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla "www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Etiketler: teog 3. nakil sonuçları
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