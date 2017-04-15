TEOG’a günler kala son taktikler

Öğrencilere deneme testlerine ağırlık vermelerini öneren uzmanlar, “Öğrenilmesi gereken formüller, yazım kuralları, unutulacak bilgiler tekrar edilmelidir” dedi.

TEOG sınavlarına günler kala heyecan artıyor. Öğrenciler bir yandan sınav kaygısını yenmeye çalışırken, diğer yandan da eksiklerimi nasıl tamamlarımın cevabını arıyor. Uzmanlar, TEOG Sınavı’na hazırlanan öğrencilere günler kala neler yapılması gerektiğini dair şu önerilerde bulundu.

Son günlerinizi planlayın

Sınavdan önceki son gün ya da gece tüm derslerde tekrar yapmak için tabi ki yeterli zamanınız olmayacaktır. Bu sebeple son gülerinizi ya da haftanızı planlayın. Hangi dersleri hangi gün tekrar edeceğinizi gün gün planlamak sınava girmeden hemen önceki günlerde yaşayacağınız panik durumundan sizi kurtaracaktır.

Notlar-özetler çıkartın

Masanızda veya çalışma alanınızda bulunan sınav için gerekli olmayan notlardan ve kitaplardan kurtulun. Bu gereksiz notlar ve kitaplar sizin dikkatinizi dağıtacak ve zamanınızı çalacaktır. Tüm dersleri baştan sona tekrar tekrar okuyup çalışmak yerine sadece hafızanızı tetikleyen ana başlıkları her bir ders için ayrı ayrı kağıtlara not alın. Bu sayede zamanı daha verimli kullanmış olursunuz.

Farklı kaynaklardan test çözün

Deneme testlerine ağırlık verin. Hazırladığınız plana göre yapacağınız tekrarların ardından deneme testlerini ve çıkmış sınav sorularını çözün. Bu testlerle hangi konularda eksiğiniz olduğunu tespit edin ve o konuya tekrar bakın. Unutmayın bu son günlerde artık eksiklikleri gideriyorsunuz. Bu sebeple en baştan tüm notları gözden geçirme-çalışma hatasına düşmeyin. Özellikle çözmüş olduğunuz denemelerdeki yanışlarınıza tekrar bakın, çünkü bunlar muhtemelen bilgi eksikliği veya dikkat hatalarını yaptığınız sorulardır. Fark ettiğiniz eksiklikleri giderin ve yaptığınız dikkat hatalarının ne olduğunu tespit edin.

Formülleri tekrar edin

Öğrenmesi gereken formülleri, yazım kurallarını unutulacak bilgileri tekrar edilmelidir. Bunları her ders için uygulamalıdır. Türkçe dersi için ayrık, bitişik yazılan kelimeler gibi… Fen ve Matematik için ise formüllerini her gün ufak kartlar hazırlayarak günlük rutin şeklinde çalışmalıdırlar.

Mola verin ve bir şeyler atıştırın

Çalışmanızı 40 dakikalık dilimlere bölün ve her bir kırk dakikayı belirli bir ders-konu için planlayın. Bu her kırk dakikanın sonunda 5-10 dakikalık molalar vermeyi unutmayın. Ders çalışırken de enerji harcarız. Bu sebeple molalarda yiyebileceğiniz tercihen meyve, fındık, ceviz gibi atıştırmalıklar harcadığınız enerjiyi kazanmanıza yardımcı olacaktır. Yine bu aralarda yapacağınız yürüme, esneme gibi küçük hareketler de ders çalışma verimliliğinizi arttıracaktır.

Düzeninizi bozmayın

Normal uyku düzeninizin dışına çıkmayın. Uzun ve gece geç saatlere kadar uzayan çalışmalardan kaçının. Her gün yattığınız ve kalktığınız saatlerde yatın ve kalkın. Bu düzeni değiştirmek sizin dengenizi de bozacağından verimliliğiniz de düşer. Yine alışık olduğunuz yemek düzenini koruyun. Abartılı yemekler ve uzun süredir yemediğiniz yiyecekleri tüketmekten kaçının.

Enerji depolayın

Bu son hafta ve günlerde eve veya odaya kapanıp kalmayın. Mutlaka küçük yürüyüşlere çıkın veya egzersiz yapın. Bol oksijen alın ve enerjinizi depolayın. Boş kalan zamanlarınızda sizi canlı ve pozitif hissettirecek şeylerle uğraşın. Bu sayede kendinizi dinç ve rahatlamış hissedeceksiniz.

1 Milyonu aşkın öğrencinin gireceği TEOG Sınavı 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

