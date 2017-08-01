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Buradasınız : » » TEOG yerleştirme sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanıyor

TEOG yerleştirme sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanıyor

TEOG sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos'ta duyurulacak.

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TEOG yerleştirme sonuçları 11 Ağustosta açıklanıyor

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında liselere yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos'ta duyurulacak.

TEOG yerleştirmeye esas puanların açıklanmasının ardından öğrenciler, 14-24 Temmuz'da okul tercihinde bulunmuştu.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yapılacak merkezi yerleştirme sonuçları, 11 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

Adaylar, yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenebilecek.

Yerleştirme sonuçlarının ardından 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül'de yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecek.

Üniversiteye yerleştirme

10-11 ve 17-18 Haziran'da yapılan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ise adaylar, 18-26 Temmuz'da üniversite tercihlerini yapmıştı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının da bu ay içerisinde duyurulması öngörülüyor. AA

Etiketler: teog, yerleştirme sonuçları
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