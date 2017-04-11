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Buradasınız : » » TEOG sınavı öncesi bunlara dikkat

TEOG sınavı öncesi bunlara dikkat

8. sınıf öğrencilerin merakla beklediği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı için heyecan giderek artıyor.

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TEOG sınavı öncesi bunlara dikkat

İkinci dönem sınavı 26 ve 27 Nisan’da gerçekleşecek olan TEOG’da yaklaşık 1 milyon öğrenci ter dökecek. Tüm sınavların içerisinde zaman sıkıntısı olmayan tek sınav olduğunu hatırlatan TEOG Danışmanı Sibel Alpsoy, sınavdan bir gün önce ders çalışmanın bırakılması gerektiğini vurguladı. Çıkmış soruların mutlaka çözülmesini söyleyen Alpsoy, denemelerde yanlış yapmaktan korkulmaması gerektiğini belirtti.

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren TEOG sınavına sayılı günler kala hem öğrenciler hem de aileleri sınav stresi sardı.  TEOG Danışmanı Sibel Alpsoy ise sınav stresinin aşılmasında ailelere önemli görevler düştüğünün altını çizdi. Alpsoy, “Çocukların stresle başa çıkabilmesinde ailelere büyük bir yük düşüyor. Öncelikle olumsuz yüklü cümlelerden uzak durmalı ve serinkanlı davranmalısınız. Baskıdan kaçının. Çocuklarını yüreklendirmeli ve biricik olanın kendileri olduğunu sık sık hatırlatmalısınız. Kesinlikle sınavı ölüm kalım meselesi haline getirmeyin” diye konuştu.

Ağır sporlardan uzak durun

Adayların beslenme ve uyku düzeninin bozulmaması gerektiğini de vurgulayan Alpsoy, “Uyku ve beslenme düzeninizde değişiklikler yapmamaya çalışın, sınava geç kalırım korkusuyla her zaman olduğundan daha erken bir saatte uyumayın. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterin. Son günlerde çok yağlı veya ağır yemeklerden kaçının. Tehlikeli ve çok hareketli sporlardan sakatlanma riskinden dolayı uzak durun ”dedi. Alpsoy sözlerini şöyle sürdürdü: “ Denemelerde yanlış yapmaktan korkmayın. Denemelerde yanlış yapmak TEOG’da aynı yanlışı yapmayacağınız anlamına gelir. Önemli olan yanlış yaptığınız o sorunun doğrusunu öğrenmek ve bir daha tekrarlamamak” dedi.

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