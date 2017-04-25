TEOG ikinci dönem 1. ve 2. gün oturumları

TEOG ikinci dönem ilk oturumu yarın yapılacak. Yarınki oturumda öğrenciler, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sınava girecek. TEOG sınav saatleri.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ikinci dönem merkezi ortak sınavların ilk oturumu yarın gerçekleştirilecek.

İkinci dönem merkezi ortak sınavlar yarın başlayacak ve iki gün sürecek. Sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılacağı öngörülüyor. Sınavlar, yurt içinde 970 merkezdeki 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda düzenlenecek.

Sınav öncesinde özel gereksinimlerini belgelendiren ve bilgileri modüle işlenen 7 öğrenci hastanede, 205 öğrenci evde, 11 bin 776 öğrenci tek kişilik sınıfta sınava alınacak. Bu öğrencilere 15 dakika ek sınav süresi tanınacak.

Sınavın yurt içi ve dışındaki merkezlerde yapılacak oturumları, saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak. Teneffüs araları 30 dakika olacak.

Merkezi ortak sınav uygulaması, tüm merkezlerde eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Mazeret sınavları 20 ve 21 Mayıs'ta yapılacak

Öğrenciler, yarın yapılacak birinci oturumda, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, 27 Nisan Perşembe günkü ikinci oturumda ise fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girecek.

Her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden oluşan 20 soruluk A, B, C, D kitapçık türleri kullanılacak ve her bir ders yazılısının süresi 40 dakika olacak. Öğrenciler, olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava alınacak. Sınav düzenlenecek okullarda, sınav günleri ders yapılmayacak.

İngilizce testini 1 milyon 166 bin 750 öğrenci, Fransızca testini 391 öğrenci, Almanca testini 378 öğrenci, İtalyanca testini de 23 öğrenci yanıtlayacak. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Musevilik dersinden 33, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ermenilik dersinden 226 öğrenci sınava girecek.

Sınava giremeyen ve geçerli mazeretini belgelendiren öğrenciler, 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günleri mazeret sınavlarına girebilecek. Sınav sonuçları, e-okul sisteminde açıklanacak.