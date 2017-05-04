TEOG bitti ebeveynlerin sınavı başladı

Geçen hafta yapılan TEOG sınavları ile birlikte hem öğrenciler hem de aileleri için stresli bir dönem geride kaldı. Fakat ailelerin dışarıda, öğrencilerin içeride ter döktüğü sınav sonrasında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şimdi ise tercih zamanı…

Varol, sınav sonrası ailelere tavsiyelerde bulundu. Varol, sınav sonrası süreçte sınav öncesinde olduğu gibi anne-babaların çocuklarına destek olmaya devam etmelerinin önemli olduğunu söyledi. Ailelerin özellikle sınavı kötü geçen öğrenciler için olumsuz yargı ve söylemlerden kaçınmaları gerektiğini vurgulayan Varol, “Çocuklarını diğer öğrencilerle kıyaslama, aşağılama gibi davranışlardan kesinlikle uzak durmalıdırlar. Yine öğrencileri için yaptıklarını yüzlerine vurma, hesap sorma, tehdit etme gibi davranışlar da ebeveynler tarafından yapılmaması gereken davranışlardır” dedi.

Çocuklarınıza izin verin

TEOG'dan sonra çocuklara biraz izin vermek gerektiğini belirten Varol, “Daha sonra sınav sorularının çözümlerine bakılmalı ve yaklaşık netler hesaplanmalıdır. Bunun az çok kafamızda belli puanlar netleştireceğini ifade etti."

Tercih edilecek okullar gidilip yerinde görülmeli

Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte okul seçimi süreci başlar. Bu sürecin çok önemli olduğunu belirten Varol “Çocuğun yapısına uygun okul, öğretmenleri ile birlikte araştırılmalı bu okula daha önceden giden kişilerle ile kontak kurulup, bilgiler alınıp değerlendirilmelidir. Tercih edilecek okullar fiziki olarak da incelenmeli, gidilip yerinde görülmeli” diye konuştu.

Başkalarıyla kıyaslamayın

Sınavlardaki başarı ve başarısızlık durumu, özellikle kimlik oluşumu süreci açısından çok önemlidir. Ailelerin kendi yaşamlarında ulaşamadıkları hedeflere, çocuklarının ulaşmasını beklemesi sağlıklı bir yaklaşım değildir. Bu noktada en çok yapılan hatalardan biri de kıyaslamadır. Bu yaklaşım doğru olmadığı gibi çocuklarımızın çalışmalarının da sekteye uğramasına neden olabilir. Bunun yerine çocuğunuzu kendi içinde değerlendirerek motive edebilirsiniz.