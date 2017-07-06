Teknik liselerde bir ilk!

Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek kurslara katılan öğrenciler, yazılım alanında sertifika sınavları, eğitim müfredatları ve Microsoft lisanslarını ücretsiz alabilecek.

Acerpro firmasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de "ilk" defa bir teknik lisede "piyasa geçerliliği" olan yazılım eğitimi başlıyor.

Gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren uluslararası standartlara uygun eğitimi alacak öğrenciler, tüm dünyada geçerliliği olan uzman yazılımcı sertifikasına sahip olabilecek. Böylece bu kişiler öğrenciyken çalışarak para da kazanabilecek.

Yazılım eğitimlerini meslek profesyonellerine emanet eden, Acerpro desteğiyle "Microsoft Imagine Academy" üyesi olan okulda sertifika sınavları, eğitim müfredatları ve Microsoft Lisansları öğrencilere ücretsiz verilecek.

Microsoft teknolojilerinin kullanılacağı eğitim, şu an için yazılımı kapsayacak. İlerleyen aşamalarda oyun kodlama, animasyon, mobil uygulama kodlama, tasarım, sosyal medya ve dijital pazarlama konularının yanı sıra Internet Of Things (IOT) projeleri de eğitim programına dahil edilecek. Öğrenciler eğitimler sonrası Microsoft tarafından düzenlenen sınavlara ücretsiz girerek, Microsoft yazılım sertifikası alabilecek.

Yazılım sertifikalarını almaya hak kazanan öğrenciler, Acerpro Bilişim Atölyesinde gerçek yazılım projelerinde çalışabilecek. Bu çalışmalardan para da kazanabilecek öğrenciler, okul bittiğinde de projelerde deneyim sahibi, yazılım projeleri geliştirmiş, uzman yazılımcılar olarak mezun olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acerpro Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer, bütün sektörlerin ihtiyacı olan, yazılımcı açığını kapatmak ve teknolojik bir akım başlatmak üzere programa katıldıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız mezun olduklarında iş aramalarına gerek kalmadan, deneyimli yazılımcı olarak kolayca istihdam edilecekler." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin, tüm eğitim ve sertifika programlarına ücretsiz dahil olabilmeleri için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) tercihlerinde Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih ederek kayıt olmaları gerekiyor.