Suriyeli çocuklar için 215 yeni okul açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yürüttüğü ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi" projesi kapsamında, Mersin'deki bir otelde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Dünya Bankası Sürdürülebilir Kalkınma Programı Lideri Tamara Sulukhia, Milli Eğitim Bakanlığı'nın projede lider konumda olduğunu belirterek, Dünya Bankası'nın da çalışmayı desteklediğini söyledi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 475 milyon euronun 150 milyonunun Dünya Bankası aracılığıyla proje kapsamında kullanılacağını vurgulayan Sulukhia, "Bu proje Suriyeli çocukların örgün öğretime katılması adına atılmış bir adımdır. Projeye destek veren birçok paydaş bulunuyor. Dünya Bankası olarak 12 ilde projeye 56 betonarme eğitim tesisi yaparak katkı veriyoruz" dedi.

Suriye'deki mülteciler için harekete geçen en önemli ülke Türkiye

Proje direktörü Fatih Mehmet Oruç da Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'nin, dünya çapında ses getiren mülteci krizini dikkate alarak harekete geçen en önemli ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'de 2018 itibarıyla yaklaşık 3,5 milyon Suriyelinin yaşadığına dikkati çeken Oruç, "Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin 1 milyon 100 binini, eğitim çağı dediğimiz 5-18 yaş aralığındaki çocuklar oluşturuyor. Suriyeli çocukların eğitim sistemimize entegrasyonu için bakanlık olarak yoğun bir çalışma sürdürüyoruz" diye konuştu.

Okullar 2 yıl içerisinde faaliyete geçecek

Oruç, projenin eğitim tesislerinin kurulması açısından önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"AB tarafından projeye verilen 473 milyon euroluk fon desteğiyle 21 ilde 215 eğitim tesisi kurulmaya başlandı. 215 okulun acil olması sebebiyle 60'ı prefabrik, 155'i de betonarme okul olarak yapılacak. Hedefimiz 2018-2019 eğitim yılında prefabrik okullarımızı, 2019-2020 eğitim yılında da betonarme okullarımızı hizmete geçirmek."

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise Türkiye'nin çok sayıda Suriyeli kardeşine kapılarını açtığını ifade ederek, "İnsanlık açısından önemli olan Suriyeli sığınmacıların hayatlarını devam ettirmeleri. Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine dönene kadar onların rahatlığını oluşturmak bizim görevimiz" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara, eğitim alanında yapılan çalışmaları yansıtan görüntüler izletildi.

Kaynak: AA