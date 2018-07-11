Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına giren adaylar, sonuçlara TC kimlik numaraları ile "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Atama tercihleri 17 Temmuz ile 20 Temmuz arasında alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da belli olacak.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ile "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA