Sivas'taki 10 bin kişilik yurt Türkiye'ye örnek olacak

Sivas Valisi Davut Gül, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü Çalışma ve Projeleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her hafta bir kurumu ziyaret ederek çalışmalarının değerlendirildiğini söyledi.

Sivas'ta 10 bin kişilik öğrenci yurdu yapıldığını ifade eden Gül, bunun bir tercih meselesi değil, zorunluluk olduğunu vurguladı.

Gül, KYK'de kalan öğrencilere her ay 310 lira yemek fişi, 470 lira burs verildiğini belirtti.

Yurtların 5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet verdiğini anlatan Vali Gül, "Veli olsanız, bunun üzerine size 800 lira para veren ve karşılığında da sizden 250-300 lira hizmet bedeli alan bir kurumu tercih edersiniz" dedi.

Gül, Türkiye'nin her yerinde üniversite ve yurt bulunduğuna işaret ederek herkesin çocuğunu nerede daha uygun fiyata, daha güvenli okutabilecekse orayı tercih ettiğini söyledi.

KYK'nin yurt yapmasının bir devlet politikası olduğunu belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin her yerinde yapılıyor, bizde farklı olan şu; kamu olarak biz yapıyoruz. Biz buna 1 lira kamu kaynağı kullanmıyoruz, bir protokolümüz var, onun karşılığında aldığımız bir arsa var. O protokole göre İller Bankası ve kamu bankalarından kredi kullanıyoruz. Kendi geliriyle kendi kredisini ödeyecek. İl Özel İdaresi bu kredisi bittiğinde yaklaşık 220 milyon liralık bir tesise sahip olacak. Yine yaklaşık 25 milyon liraya yakın yıllık geliri olacak. Bu, köylerimize daha çok asfalt, içme suyu demek, altyapıya daha çok ve düzenli harcayabileceğimiz bir para anlamına geliyor. Bizim yaptığımız, dışarıdan bir yatırımcının gelip yapacağı bir işi İl Özel İdaresi olarak biz yaptık, bunu 10 ay içerisinde bitiriyoruz, Türkiye'de rekor. Standardın hiçbir kalitesini düşürmeden yapıyoruz, içerisinde bütün sportif faaliyetlerin yapılabileceği tesisler olacak. Çarşı merkezi olacak ve biz bunu karşılıksız olarak KYK'ye devrettik. Burada 400'e yakın kişi istihdam edilecek. Bu, Türkiye'deki örnek projelerden birisi. Bunu yapmasaydık üniversitedeki öğrenci sayımız her sene azalırdı."

Sivas'ta ikinci üniversitenin açılacağını da aktaran Gül, inşa edilen yurdun ikinci üniversiteye de altyapı oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: AA