Sivas'ta okuma yazma seferberliği

Vali Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Sivas Müftüsü Recep Şükrü Balkan, okuma yazma seferliği kapsamında Yunus Emre Ortaokulunda açılan kursu ziyaret ederek, kursa katılan kadınlarla sohbet etti.

Çeşitli ödüller verilecek

Ziyaretinde yaptığı konuşmada, projenin önemine değinen Gül, kursa katılan kadın kursiyerlerin istekli olduklarını belirterek, seferberlik kapsamında okuma ve yazma öğrenenler arasından kura ile belirlenecek 10 kişinin umreye gönderileceğini, 100 kişiye beğendikleri ev eşyasını alacaklarını ve 100 kişiyi de çeyrek altın ile ödüllendireceklerini kaydetti.

Gül, aynı konuda okulun bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada da başlatılan seferberliğe herkesin katkı sunmasını istedi.

"Okuma yazma oranımızı yüzde 100'e çıkartmamız lazım"

Kursiyerlerden de bu imkanı iyi değerlendirmelerini isteyen Gül, şöyle konuştu:

"Kimi zaman şartlardan dolayı okuyamamış olabilirsiniz ama bir imkan var, bu imkanı hepimiz çok iyi değerlendirerek okuma yazma oranımızı yüzde 100'e çıkartmamız lazım. Kadı Burhaneddin Meclisleri diyoruz, isteğimiz bütün çocuklarımızın Kadı Burhaneddin gibi yetişmeleri. Nasıl yetişecekler, Kadı Burhaneddin 4 yaşından beri ilimle irfanla tanışmış, bizim çocuklarımız da bu yaşta onunla tanışsın istiyoruz. Edebiyatçı olsun, sanatçı olsun, devlet adamı olsun velhasıl kendi ayakları üzerinde duran, özgüveni gelişmiş çocuklar olsun. Bunu öğretmenlerimizle, müdürlerimizle ve velilerimizle yapacağız."

Belediye Başkanı Sami Aydın ise Sivas'ta okuma yazma oranının yüzde 100'e ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

"Ablamız, amcamız bu fırsatı kaçırmayacaktır"

Şehir olarak bu konuda bir seferberlik başlatıldığını aktaran Aydın, "Okuma yazma seferberliğine katkı sağlamak amacıyla 100 çeyrek altını belediye olarak biz verelim, ev eşyası ve beyaz eşya konusunda da ne kadar ihtiyaç varsa biz de ilave edelim. Kurslara katılan kursiyerlerin tamamına yakını güzel bir hediyeye kavuşsun, bu özveri karşılığında ben inanıyorum ki okuma-yazma bilmeyen ablamız, amcamız bu fırsatı kaçırmayacaktır." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da kursiyerlerin bu projeye çok istekli olduklarını söyledi.

Geçen yıl okuma yazma kurslarında 800 kişiye belge verdiklerini belirten Altınsoy, "Son bir hafta da il merkezinde bin 71, toplamda ise 2 bin vatandaşımız okuma-yazma kursları için müracaat etti." dedi.

Kaynak: AA