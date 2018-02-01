Şırnak'ta öğretmenler okullarını öğrencileri için hazırlıyor

İpekyolu okulunda görevli öğretmenler öğrencilerin 2’inci dönemde daha temiz sınıflarda eğitim görmeleri için sınıfları boyama seferberliği başlattı.

Silopi İpekyolu ilk ve ortaokulundaki öğretmenler eğitim gören öğrencilerini daha temiz ortamda hazırlamak adına bir araya gelerek, kendi imkanları ile aldıkları boyalar ile sınıfları teker teker boyadı.

Okuldaki İngilizce öğretmeni Mustafa Koruk tatile gitmeden sınıfları tamamen bitirmek için çalıştıklarını belirterek, asıl amaçlarının çocuklara daha düzgün bir ortamda eğitim sunabilmek olduğunu söyledi.

İpekyolu Ortaokulu Zeka Oyunları ve Seçmeli dersler öğretmeni Semire Coşkun; "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Bizler onları iyi yetiştirirsek ilerde ülkemize faydalı bireyler yetiştirmiş oluruz. Bu hususta bu işi severek yapıyoruz. Silopili öğretmen olarak şehir dışından ilçemize atanan bu fedakar öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Öğretmenlerden Ahmet Çelebi de, bu işi zevkle yaptıklarını belirterek, bu sınıflarda çocukların faydalanacağını söyledi. Çelebi; "Biz belki, seneye buradan gideceğiz ama Silopi’deki çocuklarımız daha uzun yıllar bunlardan istifade etmeye çalışacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA