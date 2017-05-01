Sınav maratonu başladı

Art arda gelen sınav maratonları öğrencileri terletirken, velileri de heyecanlı bekleyişlere yöneltti. Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği, iki aşamalı gerçekleştirilen TEOG sınavı tamamlanırken ÖSYM’den gelen açıklamayla LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarının başvuru tarihleri uzatıldı. Diğer yandan gündemden düşmeyen YGS’deki ‘09.45 mağdurları’ ile ilgili ise çalışmaların tamamlandığı duyuruldu.

Ortaokul 8. sınıfta okuyan öğrencilerin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavlarının 2. dönemin birinci ve ikinci oturumu tamamlandı. 1 milyon 185 binden fazla öğrenci ilk oturumda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarına girdi. Çoktan seçmeli sınav 20 sorudan oluşurken, her sınav için öğrencilere 20 dakika süre verildi.

İkinci oturumda ise fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınav yapıldı. Sınava giremeyen ve belgeleyen öğrenciler 20- 21 Mayıs tarihinde mazeret sınavlarına girebilecekler. Sınav sonuçları, e-okul sisteminde açıklanacak. Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre TEOG, 24 Nisan’dan itibaren 5 bin 814 habere konu oldu.

LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarının süresi uzatıldı…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ömer Demir, LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapmayan adaylara yönelik sınav tarihlerinin uzatıldığı kararını açıkladı.

LYS adayları için 28 Nisan'da, ALES adayları için 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs'ta bir günlük süre ile başvuru sistemini açacaklarını duyurdu.

YGS’deki 09.45 mağdurları da unutulmadı…

12 Mart’ta gerçekleştirilen üniversiteye girişin ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), saat 10.00'da başlamıştı, ancak sınav salonlarının kapıları 09.45'te kapatılması üzerine sınava alınmayan çok sayıda öğrenci mağdur olmuştu.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (YGS) '09.45 mağdurları' hakkında çalışmalarını tamamladığını açıklayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, ÖSYM’den konuyla ilgili olumlu bir adım gelemezse hafta sonuna kalmadan kararlarını açıklayacaklarını söyledi.