Seviye Tespit Sınavlarının başvuru süresi uzatıldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Gazi Üniversitesi'ne yaptırılan Seviye Tespit Sınavları (STS) ilkbahar dönemi başvurularının 13 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirildi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 23 Ocak-3 Şubat tarihlerinde başvuruları alınarak STS'ye müracaat edemeyen adayların, 6 Şubat-13 Şubat'ta "https://basvuru.gazi.edu.tr" adresine başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.
6 Şubat-13 Şubat'ta sınav ücreti ödemesi de yapılabilecek. Söz konusu tarihler arasında sınav ücretini ödemeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacak. Sınav ödemeleri kredi kartı veya banka kartı üzerinden yapılabilecek.