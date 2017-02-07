  • 07 ŞUBAT 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.742
    EURO 3.995
  • BIST 87476.73
    ALTIN 148.062
Buradasınız : » » Seviye Tespit Sınavlarının başvuru süresi uzatıldı

Seviye Tespit Sınavlarının başvuru süresi uzatıldı

Yükseköğretim Kurulunca Gazi Üniversitesi'ne yaptırılan Seviye Tespit Sınavları ilkbahar dönemi başvurularının 13 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Seviye Tespit Sınavlarının başvuru süresi uzatıldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Gazi Üniversitesi'ne yaptırılan Seviye Tespit Sınavları (STS) ilkbahar dönemi başvurularının 13 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 23 Ocak-3 Şubat tarihlerinde başvuruları alınarak STS'ye müracaat edemeyen adayların, 6 Şubat-13 Şubat'ta "https://basvuru.gazi.edu.tr" adresine başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.

6 Şubat-13 Şubat'ta sınav ücreti ödemesi de yapılabilecek. Söz konusu tarihler arasında sınav ücretini ödemeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacak. Sınav ödemeleri kredi kartı veya banka kartı üzerinden yapılabilecek.

Etiketler: yükseköğretim kurulu, gazi üniversitesi, Seviye Tespit Sınavları, YÖK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EĞİTİM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER