Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği için Eylül'de yapılacak Seviye Tespit Sınavı'na (STS) başvurular, 22 Ağustos'a kadar devam edecek.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) internet sitesinde yer alan duyuruda, 30 Eylül'de yapılacak STS'nin başvuru süreci hakkında bilgi verildi. Buna göre, STS'ye başvurular, 17-22 Ağustos 2017'de "http://denklikbasvuru.ybu.edu.tr/" adresinden online olarak yapılabilecek.

STS'nin sınav giriş ücreti 200 lira olarak belirlendi. Ücret, Halk Bankası Merkez Şubesi TR09 0001 2009 1940 0006 0000 74 no'lu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

Müracaatların YÖK tarafından değerlendirilmesinin ardından STS'ye girecek adayların listesi, www.ybu.edu.tr sitesinden ilan edilecek.

Sınav, 30 Eylül 2017'de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Yerleşkesi, 15 Temmuz Şehitleri Binası'nda yapılacak.

Duyuruda, ayrıca adaylara sınav saatinden en az 1 saat önce sınavın yapılacağı binanın önünde hazır bulunmalarının önemli olduğu uyarısı yapıldı.