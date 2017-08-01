Rektör Dedeoğlu’na Ege Üniversitesi Okulları yöneticilerinden ziyaret

Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları Kurucu Genel Müdürü Faruk Tatar, eğitim yöneticileri ile birlikte Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’na ziyarette bulundu.

'Dünyanın en iyi 2000 üniversitesi' sıralamasında yer alan 71 Türk üniversitesi arasında beşinci sırada bulunan Ege Üniversitesi’nin ve Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Okulları’nın çalışmaları hakkında görüşlerin masaya yatırıldığı ziyarette bilgi paylaşımında bulunuldu.

Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan Ege Üniversitesi GV Okulları’nın her anlamda yanında olduklarının altını çizen Rektör Dedeoğlu, Ege Üniversitesi’nde bulunan akademisyenlerinde bu okullara bilgi anlamında destek vereceklerini belirtti.

Ziyarette büyümenin yanında olduklarına da dikkati çeken Dedeoğlu, bu anlamda her zaman iş birliği içinde olacaklarına vurgu yaptı. Dedeoğlu, her zaman Ege Üniversitesi GV Okulları ile iş birliği içinde olacaklarını, tam destek verdiklerini ve eğitim öğretim planlamasında akademisyenlerin bu okulların yanında olduğunu belirtti.