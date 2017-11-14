  • 14 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.896
    EURO 4.583
  • BIST 110148.45
    ALTIN 160.217
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Özel okullar MEB sınavıyla öğrenci alacak

Özel okullar MEB sınavıyla öğrenci alacak

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, özel okulların bu yıl MEB sınavıyla öğrenci alacağının kesinleştiğini bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Özel okullar MEB sınavıyla öğrenci alacak

TEOG'un kaldırılması sonrasında özel okulların nasıl öğrenci alacağı belli oldu.

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, sınavla öğrenci almak isteyen özel okullara Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı sınavın sonuçları kullanılarak yerleştirme yapılacağının netleştirildiğini belirtti. 

Dal, "Özel okullara öğrenci alımına ilişkin kayıt takvimi geçen yıl olduğu gibi yapılacaktır. Kayıt süreci ve yerleştirmeye dair esaslar, Bakanlığımızın sınav sistemi ile ilgili açıklayacağı bilgiler çerçevesinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: özel okullar, meb, liseye giriş sınavı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER