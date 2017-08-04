Özel okul teşvik başvuruları haftaya başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) belirlenen, özel okullarda okuyan öğrenciler ile Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) içinde ve dışındaki özel mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyan öğrencilerin eğitim ve öğretim desteği için başvurular haftaya alınmaya başlanacak.

Yeni eğitim öğretim yılı için verilecek eğitim ve öğretim desteği için açıklamada bulunan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, konuya ilişkin tebliğin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Bu yıl eğitim ve öğretim desteği kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacağını söyleyen Şamlıoğlu, "2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkanı bulacak." dedi.

Bakanlığın özel okula devam eden öğrenci sayısını 2023 yılına kadar yüzde 15'e çıkarma hedefi bulunduğunu ve bu hedefe ulaşmadaki en önemli araçlardan birinin eğitim ve öğretim desteği uygulaması olduğunu ifade eden Şamlıoğlu, belirlenen 75 bin rakamı ile birlikte bu yıl yaklaşık 315 bin öğrencinin eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Şamlıoğlu, "Halen özel okul öğrencilerinden 238 bin 747'si destek kapsamında ve Bakanlığımız şu ana kadar özel okullara 2 milyon 859 bin 950 lira 377 kuruş eğitim ve öğretim desteği ödemesi yaptı." dedi.

OSB'lerde desteklenecek alan sayısı arttı

Bakanlığın, 2012-2013 öğretim yılından bu yana OSB içinde, 2016-2017 öğretim yılından itibaren ise bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere de eğitim ve öğretim desteği verdiğini ifade eden Şamlıoğlu, şu ana kadar bu okullara 260 bin 606 lira 499 kuruş ödeme yapıldığını belirtti.

Şamlıoğlu, şunları söyledi:

"Mart ayında Bakanlığımız ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında organize sanayi bölgelerinde özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri kurulmasına ilişkin bir protokol imzalandı. Bu protokol ile OSB'lerin içerisinde yer alan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ve bu liselere devam eden öğrencilerin sayılarının artırılması ve yaklaşık 300 OSB içinde, en az 300 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulması hedefleniyor."

Verilen desteği, mesleki eğitimi geliştirme ve niteliğini daha da artırma düşüncesiyle OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerine de taşıdıklarını dile getiren Şamlıoğlu, bu okulları da bu öğretim yılının başında eğitim ve öğretim desteği kapsamına aldıklarını söyledi.

Şamlıoğlu, OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarına verilen eğitim ve öğretim desteğinin başladığı 2012-2013 öğretim yılında bin 130 öğrenciye, 2013-2014 öğretim yılında 4 bin 165 öğrenciye, 2014-2015 öğretim yılında 9 bin 576 öğrenciye, 2015-2016 öğretim yılında 16 bin 364 öğrenciye, 2016-2017 öğretim yılında 20 bin 905 öğrenciye ve yine 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk defa olmak üzere OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyan bin 125 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verdiklerini aktardı.

Tebliğe göre, OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde geçen yıl 15 alana destek verildiğine işaret eden Şamlıoğlu, bu yıl ise 20 alanda destek verileceğini, OSB dışında açılan liselerde mevcut 26 alana 9 alanın daha eklendiği bilgisini verdi.

Veliler için kılavuz yayınlanacak

OSB dışında denizcilik alanı, gemi yapımı, inşaat teknolojisi, kuyumculuk teknolojisi, metalurji teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi, seramik cam teknolojisi, tasarım teknolojisi, uçak bakım alanı; OSB içinde ise bilişim teknolojisi, metalurji teknolojisi, tarım teknolojileri, tasarım teknolojisi, seramik cam teknolojisinin ilk defa bu yıl destek verilecek alanlar arasında bulunduğunu aktaran Şamlıoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim ve öğretim desteğine başvurmak isteyen veliler için önümüzdeki hafta Bakanlığın internet sitesinde önceki yıllarda olduğu gibi Başvuru ve Yerleştirme e-Kılavuzu yayımlanacak. Velilerin mağdur olmamaları adına yayımlanacak kılavuzda belirtilecek takvime uygun hareket etmeleri gerekiyor. OSB içinde veya dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ise öğretim yılının başlamasından en geç 30 gün içerisinde okula kaydının veya naklinin yapılmış olması, destekten yararlanmak için yeterli kabul ediliyor. Bu okullar için ayrıca bir yerleştirme işlemi yapılmayacak."