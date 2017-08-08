Özel okul teşvik başvuruları 10 Ağustos'ta başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim desteği başvuruları, 10 Ağustos-6 Eylül arasında alınacak.

Bakanlığın internet sitesinden, 5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu yayımlandı.

Buna göre, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, e-okul, özel okullar ise MEBBİS üzerinden 10 Ağustos-6 Eylül'de başvurularını yapabilecek.

Tercih yapmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri, 7 Eylül'de Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve aynı gün öğrencilerin tercih işlemleri de başlamış olacak. 14 Eylül'e kadar devam edecek olan tercih sürecinin ardından 15 Eylül'de yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve 15-22 Eylül'de nakil ve kesin kayıt işlemleri yapılacak.

Başvurularda 75 bin kişinin belirtilen tarihlerde özel okullara kayıt yaptırmaması halinde yeniden tercih alınmadan öğrencilerin önceki tercihleri doğrultusunda ek yerleştirmeler yapılacak ve 29 Eylül itibarıyla 2017-2018 öğretim yılı eğitim ve öğretim desteği işlemleri tamamlanmış olacak.

Takvim dikkatle incelenmeli

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, velilerin e-kılavuzda yer alan takvimi dikkatle incelemelerini istedi.

İster resmi isterse özel okula devam eden öğrencilerin veli veya vasilerinin destekten yararlanmak için kayıtlı oldukları okulların müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğinin altını çizen Şamlıoğlu, bir okulda kaydı bulunmayan okul öncesi öğrencilerinin velilerinin ise okul öncesi eğitimi yapılan resmi veya özel okula aday ya da kesin kayıtlarını yaptırarak desteğe müracaat edebileceklerini bildirdi.

Öğrencilerin eğitim ve öğretim desteği kapsamında 15 tercih hakkı bulunduğunu hatırlatan Şamlıoğlu, kayıt yaptırmayı düşündükleri okulların kayıt ücretleri ile diğer şartları hakkında yeterince bilgi edindikten sonra tercih yapmaları konusunda velileri uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak.

Ayrıca 2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkanı bulacak.