Özel okul sayısında rekor artış

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, 2 Eylül 2016 ile 2 Eylül 2017 tarihleri arasında bin 777 özel okul açıldığını ve bunların bu yıl faaliyete başlayacağını belirterek, söz konusu rakamın önceki yıllara kıyasla rekor düzeyde olduğunu bildirdi.

Şamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011-2012 eğitim öğretim döneminde 673, 2012-2013'te 662, 2013-2014'te bin 151, 2014-2015'te bin 270 ve 2015-2016'da ise bin 22 özel okulun faaliyete başladığını vurgulayarak, özel okul sayılarının artırılmasının bakanlığın öncelikli hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.

Önceki yılların aynı döneminde açılan özel okul sayıları ile kıyaslandığında, 2 Eylül 2016 ile 2 Eylül 2017 tarihleri arasında bin 777 özel okulun açıldığını ve 2017-2018 eğitim öğretim döneminde bu okulların faaliyete geçeceği bilgisini veren Şamlıoğlu, bu rakamın önceki yıllara kıyasla rekor düzeyde olduğunu söyledi.

"Devletin üzerindeki yükü önemli ölçüde hafifletti"

Özel okulların, devletin üzerindeki kamu hizmeti verme yükünü önemli ölçüde hafiflettiğini vurgulayan Şamlıoğlu, "Genç ve eğitimi önemseyen bir nüfusumuz var. Bu talebin her geçen gün artıyor olması, devletin üzerindeki maddi ve manevi sorumluluğu da aynı oranda artırıyor. Nüfus artış hızımız ve ekonomik büyümemiz dikkate alındığında, özel sektörün eğitim alanına yatırım yapmasını ve bu yönde bir yatırıma niyet eden girişimcilerin desteklenmesini kaçınılmaz bir gereklilik olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.