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Buradasınız : » » Özel Eğitim Program taslakları, MEB tarafından askıya çıkarıldı

Özel Eğitim Program taslakları, MEB tarafından askıya çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel Eğitim Program taslakları askıya çıkarıldı.

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Özel Eğitim Program taslakları, MEB tarafından askıya çıkarıldı

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygulanan erken çocukluk özel eğitim programı, okul öncesi özel eğitim programı, Özel Eğitim Uygulama Merkezi birinci ve ikinci kademe ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi üçüncü kademesinde verilen derslerin öğretim programları yeniden hazırlandı.

Görme engelliler ilkokullarında "Oyun-Fiziki Etkinlikler ve Bağımsız Hareket" ve görme engelliler ortaokullarında öğretilen "Beden Eğitimi-Spor ve Bağımsız Hareket" dersi ile görme engelli öğrencilerin devam ettiği Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinde uygulanan "Beden Eğitimi-Spor ve Bağımsız Hareket" derslerinin taslak öğretim programları da askıya çıkarıldı.

Öğretmenlerin, akademik çevrelerin ve diğer ilgililerin görüşlerine sunulmak üzere hazırlanan taslaklar, "http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx" adresinde 10 Aralık saat 18.00'a kadar askıda kalacak.

Kaynak:AA

Etiketler: meb, Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim programları
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