ÖSYM'nin sınav görevlisi ücretlerinde düzenleme

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, aynı gün birden fazla oturumu olan sınavlarda görev alanların ücretlerinde artık yüzde 25'lik kesinti yapılmayacak.
Bu durumdaki sınav görevlileri kesintisiz ücretlerini alacak.
Kaynak: TRT Haber
ÖSYM sınavlarında aynı günde birden fazla oturumda görev alacak sınav görevlilerinin ücretleri herhangi bir kesinti yapılmadan ödenecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, aynı gün birden fazla oturumu olan sınavlarda görev alanların ücretlerinde artık yüzde 25'lik kesinti yapılmayacak.
Bu durumdaki sınav görevlileri kesintisiz ücretlerini alacak.
Kaynak: TRT Haber