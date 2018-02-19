ÖSYM'nin sınav görevlisi ücretlerinde düzenleme

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, aynı gün birden fazla oturumu olan sınavlarda görev alanların ücretlerinde artık yüzde 25'lik kesinti yapılmayacak.

Bu durumdaki sınav görevlileri kesintisiz ücretlerini alacak.

Kaynak: TRT Haber