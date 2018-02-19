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Buradasınız : » » ÖSYM'nin sınav görevlisi ücretlerinde düzenleme

ÖSYM'nin sınav görevlisi ücretlerinde düzenleme

ÖSYM sınavlarında aynı günde birden fazla oturumda görev alacak sınav görevlilerinin ücretleri herhangi bir kesinti yapılmadan ödenecek.

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ÖSYMnin sınav görevlisi ücretlerinde düzenleme

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, aynı gün birden fazla oturumu olan sınavlarda görev alanların ücretlerinde artık yüzde 25'lik kesinti yapılmayacak.

Bu durumdaki sınav görevlileri kesintisiz ücretlerini alacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: sınav görevlisi, ösym
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