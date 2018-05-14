ÖSYM'den sınav binalarına ulaşımda "QR kod" dönemi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) yetkililerinden alınan bilgiye göre, adaylar sınava giriş belgeleri üzerinde yerleştirilen QR kod sayesinde sınava girecekleri oturuma ait binanın konumuna kolayca erişebilecek.

Sistemi kullanabilmek için QR kod okuyucu programlarından herhangi birinin yüklü olduğu cep telefonunun kamerasından, sınav giriş belgesi çıktısı üzerindeki kod parçacığını okutmak ve okuyucu yazılımın ilgili linki açmasına izin vermek yeterli. Adaylar bu özelliği kullanarak, sınav binalarına ulaşım yollarını ve sürelerini görebilecek.

Sistemi sınav görevlileri de kullanacak

Yeni uygulamanın kapsamına sınav görevlileri de dahil edildi. Görevliler, belgelerindeki QR koduyla görevli oldukları sınav binalarına ulaşım yollarını ve sürelerini öğrenebilecek.

ÖSYM yeni uygulamayla, adayların ve sınav görevlilerinin sınava ulaşımlarını kolaylaştırmayı ve gecikmeleri önlemeyi amaçlıyor.

Uygulamanın yaklaşık 2 milyon 381 bin adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi hayata geçirilmesi, adayların ve görevlilerin sınav binalarına ulaşımını kolaylaştıracak.

Kaynak: AA