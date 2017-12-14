ÖSYM'den İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için saat uyarısı

ÖSYM tarafından 16 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG 2. Dönem) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, hafta sonu yapılacak İSG 2'nci dönem adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, 16 Aralık Cumartesi günü yapılacak sınava girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavların yapılacağı binalara alınmayacak.

Kaynak: AA