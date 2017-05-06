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Buradasınız : » » ÖSYM'den ALES adaylarına 09.45 uyarısı!

ÖSYM'den ALES adaylarına 09.45 uyarısı!

ÖSYM, ALES'e girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

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ÖSYMden ALES adaylarına 09.45 uyarısı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, ALES ilkbahar dönemi sınavının yarın 10.00'da başlayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada şu uyarılara yer verildi:

"Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır."

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