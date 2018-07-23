ÖSYM'den adaylara üçüncü YDS müjdesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, YDS'nin ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda 2 defa yapıldığını hatırlattı.

3. YDS 2 Aralık 2018'de

2018-YDS ilkbahar sınavının 1 Nisan 2018'de yapıldığını, 2018-YDS sonbahar sınavının ise 9 Eylül 2018'de düzenleneceğini söyleyen Özer, "ÖSYM, 2 Aralık 2018 tarihine 3'üncü bir YDS daha koydu. Böylece yılda 2 kez yapılan YDS sayısı 3'e çıkmış oldu. ÖSYM bu kararı ile sınav takviminde yeni bir güncelleme yaptı" bilgisini paylaştı.

Sınavların tekrar sayısını artırmayı hedefliyoruz

Prof. Dr. Özer, ÖSYM olarak en büyük hedeflerinin her bir sınav türü için 2 sınav arasındaki bekleme süresini kısaltmak, dolayısıyla yıl içerisinde sınavın tekrar sayısını artırmak olduğunu belirtti.

Bu hedefe YDS için ulaştıklarını vurgulayan Özer, şunları aktardı:

"Yılda 2 kez yapılan YDS sayısı 3'e çıkmış oldu. YDS'yi 2019'da dörde çıkartmayı hedefliyoruz. Diğer sınav türleri için de sınav takvimimizin elverdiği ölçüde bunu yapabilmeyi hedefliyoruz. Böylece adaylar bir şekilde önceki sınavları kaçırmışlarsa veya yeni bir skora ihtiyaç duyduklarında uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar. "

Kaynak: AA