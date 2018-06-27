ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sorularını 1 Temmuz akşamı yayımlayacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak.

Yayınevlerinin, yazılı ve görsel medyanın sınav sorularını kullanabilmeleri ile ilgili telif ücretleri de belirlendi.

YKS'ye yaklaşık 2,4 milyon aday başvurdu.

Kaynak: AA