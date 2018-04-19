ÖSYM, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Raporu'nu yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) raporunda, Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına geçiş için adayların seçimi amacıyla yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) ilk kez bu yıl uygulandığı belirtildi.

MSÜ'ye başvuran aday sayısı 300 bin 856, sınava katılan aday sayısı ise 293 bin 432 oldu.

Adaylara, Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetildi ve 135 dakika cevaplama süresi verildi.

Sınava giren adayların yüzde 74'ünü erkek, yüzde 26'sını kadın adaylar oluştururken, sınava en yüksek katılım Anadolu liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinden sağlandı.

Bu lise türlerinden sınava katılan adaylar, tüm adayların yüzde 60,69'unu oluşturdu. Sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile fen liseleri ise sınava en düşük katılımın olduğu lise türleri olarak sıralandı.

Öğrenciler en fazla Türkçe testinde başarılı oldu

Adayların puanlarının hesaplanabilmesi için hem Türkçe hem de temel matematik testlerinden en az 0,5 ham puana sahip olmaları gerekiyor. Sınava katılan toplam 293 bin 432 adaydan 50 bin 375'inin (yüzde 17,17) bu testlerden en az birinde ham puanlarının 0,5'in altında olması dolayısıyla puanları hesaplanmadı.

Testlerden elde edilen ortalama değerler incelendiğinde, adayların en yüksek başarı gösterdikleri testin Türkçe (15,10), en düşük başarı gösterdikleri testin ise fen bilimleri (3,01) olduğu görüldü.

Temel matematik testinde adayların ortalaması 8,17, sosyal bilimler testinde ise 4,85 olarak hesaplandı.

Farklı lise türlerinden sınava katılan adayların MSÜ puan ortalamaları açısından başarı sırası fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel liseler, Anadolu liseleri, imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri şeklinde gerçekleşti.

"Rapor yol gösterici olacak"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018 yılından itibaren sınavlara yönelik değerlendirme raporları yayımlamaya başladıklarını hatırlattı.

Şu ana kadar 4 değerlendirme raporu yayımladıklarını dile getiren Özer, birinci raporda 2017-ALES Sonbahar, 2. değerlendirme raporunda 2017-DGS, 3'üncü raporda ise "Engeli/Sağlık Sorunu veya Özel Durumu Olan Adaylara Yapılan Sınav Uygulamaları"nı ele aldıklarını belirtti.

TUS, YDS, DUS ve KPSS'ye ilişkin değerlendirme raporlarının da hazırlanacağını bildiren Mahmut Özer, "Böylece sınavlara yönelik ÖSYM Değerlendirme Raporları Serisi hazırlamış olacağız. Raporlardan hem ilgili kurumlar ve araştırmacılar faydalanmış olacak hem de politika yapıcılar için yol gösterici olacaktır. Bu bağlamda Değerlendirme Raporları Serisi'nin önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: AA