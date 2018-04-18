  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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ÖSYM, Arapça ve Rusça örnek soru kitapçıklarını yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Testi'ne (YDT) bu yıl eklenen Arapça ve Rusça dillerine ait örnek soru kitapçıklarını yayımladı.

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ÖSYM, Arapça ve Rusça örnek soru kitapçıklarını yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ilk defa bu yıl ilave edilen Arapça ve Rusça dillerine ait örnek soru kitapçıklarını yayımladı.

2018'den itibaren ilk defa yapılacak Arapça ve Rusça dillerinde Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna ait örnek soru kitapçığına ÖSYM internet sitesinden erişilebilecek.

Yükseköğretim kurumlarına geçiş sınavlarında, yabancı dil oturumunda önceki yıllarda sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden sınav yapılırken, bu yıl Arapça ve Rusça dilleri de ilave edildi.

ÖSYM daha önce de YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) örnek soru kitapçığını yayımlamıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: yks, YDT, sınav, rusça, ösym, Arapça
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