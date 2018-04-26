  • 26 NISAN 2018, PERŞEMBE

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ÖSYM, ALES giriş belgelerini yayınladı

Ölçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi sınava giriş belgelerini yayınladı.

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ÖSYM, ALES giriş belgelerini yayınladı

Ölçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi sınava giriş belgelerini yayınladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde, adayların sınava girecekleri bina ve salonlarıyla ilgili duyuru yapıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

2018-ALES İlkbahar Dönemi için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.  

Kaynak: AA

Etiketler: sınav giriş belgesi, ösym, ales
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