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ÖSYM 6 sınavın daha soru ve cevaplarını yayınladı

ÖSYM, 2017 yılı ve öncesine ait KPSS, ALES, YDS, DGS, TUS ve DUS'ta sorulan tüm soruları ve cevap anahtarlarını erişime açtı.

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ÖSYM 6 sınavın daha soru ve cevaplarını yayınladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017 yılı ve öncesine ait sorular ve cevapları erişime açıldı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (DUS) sorulan tüm sorulara "http://www.osym.gov.tr" adresinde yer alan "Geçmiş Yıllardaki Sorular" sekmesinden ulaşılabiliyor.

Geçen hafta merkezin internet sitesinden 1998-2017 yıllarında üniversiteye giriş sınavlarında yöneltilen tüm sorular ve cevap anahtarları yayınlanmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: üniversiteye giriş sınavları, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ösym, Ölçme
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