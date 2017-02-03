Okullar ne zaman açılacak 2017

18 Milyon öğrencinin 23 Ocak 2017 Pazartesi günü başlayan yarı yıl tatilinde sona gelindi. 15 tatil olarak bilinen yarıyıl tatili bitiyor. Milyonlarca öğrenci 6 Şubat 2017 Pazartesi günü dersbaşı yaparak ikinci eğitim-öğretim yılına başlayacak.

Önümüzdeki Pazartesi günü yani 6 Şubat’ta başlayacak ikinci yarı ise 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek ve milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaz tatiline başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre 19 Eylül 2016’da başlayan 2016-2017 Eğitim ve öğretim yılı 23 Ocak 2017 tarihinde yarıyıl tatiline başlamıştı. 23 Ocak 2017 Pazartesi günü yarı yıl tatili bitecek ve ikinci yarı yıl başlayacak 9 Haziran 2017 Cuma gününü de ikinci yarıyıl sona erecek.

2017-2018 Eğitim öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıflarındaki öğrenciler eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek olan eğitim ve öğretim yılı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü sona erecek.