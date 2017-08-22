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Öğretmenlere seminer döneminde yeni müfredat anlatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 5-15 Eylül tarihlerinde öğretmenlere, formatör öğretmenler tarafından yeni müfredatın anlatılacağını bildirdi.

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Öğretmenlere seminer döneminde yeni müfredat anlatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin seminer dönemiyle ilgili sosyal medya üzerinden kendilerine çokça talebin ulaştığını aktardı.

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 5-15 Eylül tarihlerinde, görevli oldukları il ve ilçelerde yapacağını belirten Tekin, paylaşımında "Seminer döneminde tüm öğretmenlerimize yenilenen öğretim programları konusunda formatör öğretmenlerimizce eğitimler verilecektir. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımızın 5 Eylül günü okullarında hazır bulunmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler: seminer, yeni müfredat
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