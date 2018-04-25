Öğretmenlere bayram ve seçim izni

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre öğretmenler mesleki çalışmalarının ilk haftasını 9-13 Haziran arasında görev yaptıkları okullarda yürütecek.

İkinci haftadaki çalışmalarını ise istedikleri il ve ilçelerde başvurularını yaparak gerçekleştirecekler.

Öğretmenler bayram arefesi olan 14 Haziran'da ve genel seçimlerin yapılacağı 24 Haziran'ı takip eden hafta boyunca idari izinli sayılacak.

1. Değerli çalışma arkadaşlarım, Haziran 2018 döneminde öğretmenlerimizin yürütecekleri mesleki çalışmaların takvimini hem bayramlarını güzelce geçirebilmeleri hem de seçim sürecinde demokratik haklarını rahatça kullanabilmeleri açısından şu şekilde revize ettik: — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) 25 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber, AA