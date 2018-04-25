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Buradasınız : » » Öğretmenlere bayram ve seçim izni

Öğretmenlere bayram ve seçim izni

Öğretmenlerin Haziran ayındaki çalışma takvimi yeniden düzenlendi. Öğretmenler arefe günü olan 14 Haziran'da ve 25-29 Haziran arasında idari izinli sayılacak.

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Öğretmenlere bayram ve seçim izni

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre öğretmenler mesleki çalışmalarının ilk haftasını 9-13 Haziran arasında görev yaptıkları okullarda yürütecek.

İkinci haftadaki çalışmalarını ise istedikleri il ve ilçelerde başvurularını yaparak gerçekleştirecekler.

Öğretmenler bayram arefesi olan 14 Haziran'da ve genel seçimlerin yapılacağı 24 Haziran'ı takip eden hafta boyunca idari izinli sayılacak.

 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı, yusuf, Tekin
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