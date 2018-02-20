Öğretmenler öğrenci oldu

Ankara’nın Etimesgut İlçesinde bulunan Şehit Erdem Ertan İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, Ankara Kalkınma Ajansı’ndan aldıkları destekle öğrencilerinin; İrade Kontrolünü Artırma eğitimi aldılar.

Okul öğretmenleri, günümüzün değişen eğitim ihtiyaçlarına karşılık verebilmek ve mesleki yeterliliklerini artırmak için bir proje geliştirdiler. Proje, Ankara Kalkınma Ajansının Teknik Destek Programına kabul edildi.

Öğretmenler, normal şartlarda belli bir maliyet karşılığında alınabilecek eğitimi, proje kapsamında alarak, devletin sağlamış olduğu geniş imkânlardan yararlanmanın güzel bir örneğini sergilediler.

Öğretmenler, öğrendikleri bilgilerini öğrencileriyle paylaşmanın heyecanını yaşadılar

Ankara Kalkınma Ajansı, mali ve teknik olarak destekledikleri projelerle, yerel ve bölgesel kalkınmayı amaçlayan projelere öncelik veriyor. Ajansın teknik desteğinden yararlanmak isteyen öğretmenler; “Eğitimde Yükselen Kalite: Öğrencilerde İrade Kontrolünü Artırmaya Yönelik Eğitici Eğitimleri” konulu projeleri ile Ajans’a başvurdular.

Projenin onaylanması üzerine aldıkları teknik destek ile özel bir Psikolojik Danışma Merkezinden okullarına gelen alanında uzman danışmanlardan eğitim aldılar. 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde “İrade Kontrolünü Artırma” konusunda öğrendikleri yeni yöntemlerle donanımlarını artıran öğretmenler, eğitimler sonunda sertifikalarını aldılar. Verimli ve eğlenceli bir şekilde tamamlanan eğitimler sonunda öğretmenler mutlu ayrıldıklarını ve öğrendikleri bilgileri bir an önce öğrencileri için harekete geçirmek istediklerini belirttiler.